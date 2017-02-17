Владимир Путин поблагодарил Олега Ковалёва за проделанную работу

Президент России встретился с ушедшими в отставку губернаторами.

Власть

Вечером в четверг, 16 февраля, президент России Владимир Путин встретился в Кремле с губернаторами, ушедшими в отставку. На встрече присутствовали бывшие главы Бурятии, Карелии, Пермского края, Новгородской и Рязанской областей. Об этом сообщает официальный сайт президента страны.

Разговор с бывшими губернаторами Владимир Путин начал с благодарности им за проделанную работу. Также он отметил, что ротация губернаторов – это естественный процесс, выразив уверенность, что все они смогут приложить свои силы на других участках работы. Также глава государства сообщил, что рассчитывает на то, что они поддержат в работе своих преемников.

Напомним, губернатор Рязанской области Олег Ковалёв сообщил об отставке во вторник, 14 февраля. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Николай Любимов. Он уже предложил Ковалёву стать советником на общественных началах.