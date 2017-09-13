В структуру администрации Рязани планируется внести изменения

Сергей Карабасов станет первым заместителем главы администрации города.

Власть

В структуру администрации Рязани планируется внести изменения. По данным РИА «7 новостей», связано это с уходом с поста главы администрации Олега Булекова, который может стать вице-губернатором Рязанской области.

Изменения обсудили на заседании комитета по развитию местного самоуправления и связям с общественными организациями Рязанской городской Думы. Предложено ввести должность первого заместителя главы администрации, который будет курировать работу ряда структурных подразделений, ранее подчинявшихся напрямую главе администрации. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе Гордумы.

На заседании комитета по развитию местного самоуправления и связям с общественными организациями депутатам была представлена кандидатура первого заместителя главы администрации – Сергея Карабасова. Также была представлена кандидатура нового заместителя главы администрации Сергея Савина, который будет курировать блок строительства и архитектуры. Все представленные кандидатуры и изменения в структуру администрации будут рассмотрены на ближайшем заседании Рязанской городской Думы.