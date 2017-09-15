В структуре правительства Рязанской области произойдут изменения

Планируется объединить несколько министерств, одно из них будет упразднено.

Власть

В структуре правительства Рязанской области произойдут серьёзные изменения. Проект Постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 06.09.2017 № 219 «О реорганизации центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области» опубликован на сайте правительства.

Планируется объединить в министерство промышленности и экономического развития Рязанской области два министерства – экономического развития и торговли, а также промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области.

Будет создано министерство труда и социальной защиты населения, объединившее два соответствующих министерства.

Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области будет создано путём реорганизации в форме слияния министерства по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области и министерства печати и массовых коммуникаций Рязанской области.

Министерство образования будет переименовано в министерство образования и молодёжной политики, с передачей соответствующих функций от ведомства, которое сейчас возглавляет Татьяна Пыжонкова.

Также будет переименовано (создано) министерство физической культуры и спорта Рязанской области.

Министерство региональной безопасности и контроля Рязанской области будет упразднено.