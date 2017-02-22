http://7info.ru/news/ryazan-power/v_sostav_komitetov_rjazanskoj_gorodskoj_dumy_vneseny_izmenenija/
В состав комитетов Рязанской городской Думы внесены изменения
Власть 53
В состав комитетов Рязанской городской Думы внесены изменения
Власть 53
Владимир Бочаров включён в состав комитета по организации работы гордумы, регламенту и депутатской этике.
В состав комитетов Рязанской городской Думы внесены изменения. Соответствующее решение депутаты приняли на заседании в среду, 22 февраля.
Владимир Бочаров включён в состав комитета по организации работы гордумы, регламенту и депутатской этике. Основанием для такого решения послужило личное заявление депутата.