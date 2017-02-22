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http://7info.ru/news/ryazan-power/v_sostav_komitetov_rjazanskoj_gorodskoj_dumy_vneseny_izmenenija/

В состав комитетов Рязанской городской Думы внесены изменения
Владимир Бочаров включён в состав комитета по организации работы гордумы, регламенту и депутатской этике.

Власть   53

В состав комитетов Рязанской городской Думы внесены изменения. Соответствующее решение депутаты приняли на заседании в среду, 22 февраля.

Владимир Бочаров включён в состав комитета по организации работы гордумы, регламенту и депутатской этике. Основанием для такого решения послужило личное заявление депутата.

 