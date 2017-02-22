В состав комитетов Рязанской городской Думы внесены изменения

Владимир Бочаров включён в состав комитета по организации работы гордумы, регламенту и депутатской этике.

Власть

В состав комитетов Рязанской городской Думы внесены изменения. Соответствующее решение депутаты приняли на заседании в среду, 22 февраля.

Владимир Бочаров включён в состав комитета по организации работы гордумы, регламенту и депутатской этике. Основанием для такого решения послужило личное заявление депутата.