В Рязанском районе станет на три поселения меньше

Решение об объединении приняла районная Дума.

Власть

В Рязанском районе будут объединены несколько сельских поселений. Решение об этом было принято депутатами районной Думы, сообщает сайт издательства «Пресса».

В частности, объединят Кораблинское и Вышгородское поселения, сделав его «столицей» Вышгород. В Секиотове будет центр объединённых Семёновского и Ровновского поселений, а в посёлке Окский – Окского и Вышетравинского.

По словам председателя районной Думы Валерия Ломова, объединение поселений позволит увеличить их бюджет, а также сэкономить средства и улучшить работу органов местного самоуправления.