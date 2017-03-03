В Рязанской областной Думе продолжается приём заявок в состав Общественного совета

Правом выдвижения обладают общественные объединения и другие некоммерческие организации, зарегистрированные на территории области, целью деятельности которых являются представление и защита общественных интересов, экспертная работа в сфере общественных отношений.

Власть

В Рязанской областной Думе продолжается приём заявок по кандидатурам членов Общественного совета при Рязанской областной Думе. Правом выдвижения обладают общественные объединения и другие некоммерческие организации, зарегистрированные на территории области, целью деятельности которых являются представление и защита общественных интересов, экспертная работа в сфере общественных отношений.

– Участие в работе такого консультативного органа расширяет возможности взаимодействия законодательного органа власти с общественными организациями. Нам важно мнение общественников при разработке законопроектов. Мы заинтересованы, чтобы в совет вошли представители разных сфер деятельности, чтобы они могли формировать экспертное мнение по разному кругу вопросов. Через совет представители общественных организаций получат дополнительную возможность участвовать в обсуждении социально значимых законопроектов, предлагать свои инициативы по внесению изменений в законодательство,– уточнил председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Алексей Просянников.

Как отметил депутат, совет наделен правом осуществлять общественный контроль, взаимодействовать с Общественной палатой Рязанской области и другими организациями, сообщает сайт регионального парламента.