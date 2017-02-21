В Рязанской областной Думе обсудили проект закона, регулирующего деятельность Общественной палаты

Проект закона собравшимся представил министр по делам территориальных образований и общественных объединений региона Антон Астафьев.

Власть

В понедельник, 20 февраля, в областной Думе состоялось совещание по обсуждению законопроекта «Об отдельных вопросах организации и деятельности Общественной палаты Рязанской области». В обсуждении приняли участие первый заместитель председателя областной Думы Александр Шевырёв, вице-губернатор Рязанской области – первый заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Филимонов, депутаты, представители регионального правительства, профильного министерства, руководство и члены Общественной палаты Рязанской области.

Открывая мероприятие, председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Алексей Просянников отметил, что предварительное обсуждение законопроекта «Об отдельных вопросах организации и деятельности Общественной палаты Рязанской области» необходимо для его более тщательной проработки, учета мнений и предложений.

Проект закона собравшимся представил министр по делам территориальных образований и общественных объединений региона Антон Астафьев. В частности он рассказал, что документ разработан в связи с принятием Федерального закона № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» и в целях реализации положений Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и регионального закона «Об отдельных вопросах организации и осуществления общественного контроля в Рязанской области».

– Законопроект регулирует вопросы, отнесенные федеральным законодательством к полномочиям субъектов, – пояснил Антон Астафьев. – Документом устанавливается наименование, количественный состав, порядок, сроки формирования и полномочия Общественной палаты.

Предполагается, что одна треть Общественной палаты утверждается губернатором, одна треть – областной Думой, а затем утвержденные две трети определяют остальной состав. Правом выдвижения своих кандидатов могут воспользоваться зарегистрированные на территории региона общественные объединения и некоммерческие организации.

В числе главных новелл разработчиками предложен срок полномочий членов будущей Общественной палаты – три года, против сегодняшних двух, а также определение гражданско-правового статуса и функции аппарата Общественной палаты, который будет являться государственным учреждением или подразделением государственного учреждения согласно распоряжению правительства области. В настоящее время аппарат Общественной палаты отсутствует, уполномоченным органом по осуществлению организационно-технических и иных мероприятий является министерство по делам территориальных образований и общественных объединений.

В ходе совещания участники высказали свои предложения, которые должны найти отражение в законопроекте. Так, заместитель секретаря Общественной палаты Рязанской области Ольга Воронова сообщила, что законопроект детально обсуждался членами палаты, прошел юридическую экспертизу. В результате были сформированы поправки, некоторые из которых уже учтены в документе, но отдельные моменты нуждаются в доработке.

Планируется, что данный законопроект депутаты рассмотрят на профильном комитете, а затем он будет вынесен на заседание Думы для принятия в первом чтении, сообщает сайт регионального парламента.