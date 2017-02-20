В Рязанской области выбрали юных законотворцев

Выбирая победителей, жюри рассмотрело 20 заявок, поступивших на конкурс.

Власть

В Рязанской области подвели итоги конкурса «Юный законотворец». Награждение победителей состоялось на заседании молодёжного парламента в пятницу, 17 февраля.

Главной целью конкурса стала пропаганда принципов правового государства, привлечение молодежи к государственному управлению посредством ее участия в законотворческой деятельности, содействие распространению и развитию правовой культуры в молодёжной среде, стимулирование дальнейшего профессионального образования молодёжи, формирование кадрового резерва Молодёжного парламента.

Всего на рассмотрение поступило 20 заявок. Лучшей была признана работа Анастасии Сеньковой. Ей вручена благодарность Рязанской областной Думы и материальное поощрение. В соответствии с условиями конкурса Анастасия вошла в состав регионального Молодёжного парламента.

– Конкурс, организованный Молодёжным парламентом, дал хорошую возможность проявить себя в законотворческой деятельности. Для меня большая ответственность стать членом организации,– сообщила Анастасия Сенькова.

Благодарственные письма Рязанской областной Думы вручены еще двум участникам конкурса, также занявшим призовые места.

В ходе заседания парламентарии утвердили план работы на ближайшее полугодие. В числе основных событий - участие в общерегиональных мероприятиях и федеральных форумах. Кроме того, по словам председателя Молодёжного парламента Дарьи Попковой, 2017 год будет насыщен публичными событиями регионального уровня, продолжится работа над разработкой законопроекта по экологии и природопользованию, сообщает сайт областной Думы.