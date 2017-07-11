В Рязанской области увеличится количество избирательных участков

Рязанский облизбирком принял решение создать ещё один избирательный участок в Советском районе Рязани

Власть

11 июля на заседании Рязанского облизбиркома принято решение об увеличении количества избирательных участков в области на выборах губернатора 10 сентября. По словам членов избиркома, это связано с увеличением количества избирателей в Советском районе Рязани. В этом районе города будет не 32, а 33 избирательных участка, в целом в регионе будет создано 1027 избирательных участков.

На заседании озвучено, что количество потенциальных избирателей в Рязанской области по данным на 1 июля 2017 года составляет 926 тысяч 775 избирателей.