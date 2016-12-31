В Рязанской области создана межведомственная комиссия по земельным вопросам

Комиссия займётся подготовкой предложений для проведения аукционов по продаже участков.

Власть

В Рязанской области создана межведомственная комиссия по земельным вопросам. Распоряжение правительства о её создании опубликовано в субботу, 31 декабря.

Комиссия, сообщается в документе, займётся подготовкой предложений правительству о проведению аукционов по продаже участков, находящихся в государственной собственности, сдаче участков в аренду или перевода участков из одной категории в другую. Комиссию возглавит первый заместитель председателя правительства Рязанской области, его заместителем станет министр имущественных и земельных отношений. В состав комиссии войдут представители регионального Минпрома, инспекции по охране объектов культурного значения, Минэкономразвития, Минсельхоза, министерства природопользования, управления архитектуры и градостроительства, Общественной палаты. Статус членов комиссии определён не ниже начальников отделов или заместителей министра.