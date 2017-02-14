В Рязанской области состоялось очередное заседание регионального правительства

Речь шла о поддержке льготных категорий населения, о повышении эффективности управления муниципальными финансами, улучшении работы в секторе природопользования и охраны окружающей среды, об организации деятельности региональной Общественной палаты.

Власть

Во вторник, 14 февраля, губернатор Рязанской области Олег Ковалёв провёл заседание регионального правительства. В работе приняли участие федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, депутаты регионального законодательного собрания, руководители территориальных органов федеральных органов власти, региональных министерств и ведомств, администрации г. Рязани.

Они обсудили вопросы поддержки льготных категорий населения, образования и здравоохранения, повышения эффективности управления муниципальными финансами, улучшения работы в секторе природопользования и охраны окружающей среды, организации деятельности региональной Общественной палаты.

Особое внимание было уделено новому порядку субсидирования сельскохозяйственных предприятий. Теперь предоставления господдержки зависит от урожайности агрокультур и продуктивности скота, сообщает сайт регионального правительства.

Олег Ковалёв поручил руководителям регионального минсельхоза довести до сельхозпредприятий информацию о новеллах в полном объёме и обеспечить поддержку при оформлении и получении субсидий.