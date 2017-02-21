Во вторник, 21 февраля, врио губернатора Рязанской области Николай Любимов провёл совместное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Рязанской области. В работе приняли участие руководители региональных министерств, УМВД, ГУ МЧС, администрации города Рязани.

В ходе заседания рассматривались вопросы обеспечения антитеррористической безопасности во время проведения Дня защитника Отечества и других массовых праздничных мероприятий.

Николай Любимов отметил, что традиционно в этот период проходит много мероприятий с участием большого количества людей, в связи с чем защите мест массового пребывания граждан нужно уделить самое серьезное внимание.

– Профильным структурам необходимо приложить максимум сил, предпринять все меры, чтобы обеспечить безопасность жителей, не допустить нарушений общественного порядка, тем более проявлений экстремизма и терроризма. Такие задачи ставят Президент РФ В.В. Путин и Национальный антитеррористический комитет, – подчеркнул Николай Любимов.

Руководитель региона поручил провести все необходимые мероприятия по охране предприятий транспорта, жизнеобеспечения, промышленности и энергетики, а также выстроить взаимодействие всех сил и средств: органов государственной власти, правоохранительных структур, МЧС, учреждений здравоохранения, транспорта, жилищно-коммунальной сферы и других, чтобы в случае возникновения малейших рисков быть готовыми к оперативному реагированию.

Кроме того, на заседании обсуждались вопросы, связанные с антитеррористической защищенностью объектов топливно-энергетического комплекса и реализацией на территории Рязанской области мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ.