В Рязани продолжается Спартакиада работников органов местного самоуправления

Очередным этапом стали состязания по плаванию.

Власть

2 марта в бассейне «Аквамед» состоялись соревнования по плаванию в рамках XV Спартакиады работников органов местного самоуправления муниципального образования – городской округ город Рязань. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Собравшихся приветствовала начальник городского управления по физической культуре и массовому спорту Марина Кащеева, отметившая возросшую активность участников Спартакиады. В этом году на дорожках бассейна соревновалось 72 человека, 25 из которых сдавали нормативы комплекса ГТО.

В состязаниях приняли участие команды шестнадцати подразделений администрации Рязани и городской Думы. Победителями среди мужчин в своих возрастных категориях стали: Алексей Муковнин (управление благоустройства города), Кирилл Пересыпкин (управление благоустройства города), Александр Селиванов (префектура Октябрьского района), Кирилл Сосунов (управление по физической культуре и массовому спорту), Валерий Бодров (префектура Московского района), Михаил Митин (управление организационной работы аппарата администрации), Вадим Поляков (префектура Октябрьского района), Юрий Керносов (управление энергетики и ЖКХ).

Среди женщин лучшие результаты показали Ольга Афонина (управление организационной работы аппарата администрации), Ольга Мирошкина (управление энергетики и ЖКХ), Юлия Ерохина (Рязанская городская Дума), Людмила Дронова (финансово-казначейское управление), Елена Кладова (Рязанская городская Дума), Евгения Киричек (управление дополнительных мер социальной поддержки, социальной помощи), Галина Болвачева (управление образования и молодежной политики), Нина Кузнецова (Рязанская городская Дума).

Победители и призеры соревнований награждены медалями, грамотами и памятными подарками управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани.