В Рязани назначен новый главный архитектор

Наталью Харибутову на посту начальника управления градостроительства и архитектуры администрации города сменил Дмитрий Васильченко.

Власть

Назначен начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Рязани. Им стал Дмитрий Васильченко.

Напомним, ранее этот пост занимала Наталья Харибутова, которая оставила должность по собственному желанию. Сейчас в отношении неё проводятся следственные действия. До назначения нового руководителя обязанности начальника исполнял Роман Шашкин.

Дмитрий Васильченко родился 21 апреля 1963 года в городе Волгограде. В 1987 году окончил Московский архитектурный институт, квалификация – архитектор.

С 1987 г. работал в мастерской индивидуального проектирования Центрального военно-проектного института Минобороны СССР (в/ч 52953), являлся автором генеральных планов таких объектов, как резиденция Генерального секретаря ЦК КПСС в Форосе, госпиталь МО СССР в Красногорске, санаторий «Марфино», ФОК и благоустройство дома отдыха Президиума Верховного Совета СССР в Снегирях, ряд дачных комплексов для высшего командного состава МО СССР, ряд санаториев МО СССР.

С 1990 года работал в системе Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы районным архитектором, заместителем начальника Архитектурно-планировочного управления Северо-Западного административного округа Москвы, заместителем начальника мастерской НИиПИ Генплана г. Москвы, Главным ландшафтным архитектором СЗАО и г. Зеленограда, Заместителем Главного художника г. Москвы (Воскресенского И.Н.) – Начальником Управления ландшафтной архитектуры, комплексного благоустройства и дизайна городской среды Москомархитектуры - Заместителем председателя Художественного Совета Москвы.

За время работы в системе органов архитектуры Москвы руководил и непосредственно разрабатывал такие проекты, как: проекты детальной планировки районов Левобережный, Химки-Ховрино и др., генпланы реконструкции и комплексного благоустройства ряда социальных и рекреационных объектов в Москве (Тушинская детская городская больница, Дом ветеранов № 9 в Тушино, рекреационный комплекс Серебряный бор 1 и многие другие). Принимал участие в разработке Генеральной схемы комплексного благоустройства Москвы, ряда других комплексных документов городского значения.

В 2013-2014 гг. - Главный архитектор генерального плана международного аэрокомплекса «Домодедово».

С июня 2014 г. Советник Главы городского округа Химки Московской области по вопросам архитектуры и градостроительства, затем Начальник управления архитектуры и градостроительства г.о. Химки. За время работы в Химках сформировал проектное подразделение в муниципальном предприятии «АПУ-Химки», руководил разработкой ряда концепций (Комплексного благоустройства берегов канала им. Москвы, Пешеходной зоны «Химкинский Арбат», Архитектурно-художественной подсветки города, Модернизации объектов мелкорозничной торговли, Рекламного оформления фасадов зданий, Праздничного оформления города), инициировал создание Художественного совета города, выпустил ряд постановлений администрации по архитектурно-художественному облику, начал работу над Генеральной схемой комплексного благоустройства Химок, организовал разработку проектов планировок силами муниципального предприятия «АПУ-Химки».

В 2015 г. – руководитель Департамента градостроительства ГУП Московской области «НИИПРОЕКТ», где непосредственно возглавлял разработку генеральных планов ряда городов Московской области.

С 2015 г. по ноябрь 2016 г. – Заместитель генерального директора по развитию компании ООО «ИнГрад», занимающейся градостроительным проектированием и проектированием комплексного благоустройства территорий Московской области.

Является автором ряда методических разработок в области комплексного благоустройства и архитектурно-художественного облика городов. Данные методики сегодня реализуются в ряде городов Московской области.

Лауреат государственной Премии Москвы 2009 года за проектирование социальных объектов Москвы, многократный лауреат ежегодного Московского смотра-конкурса на лучший проект благоустройства территорий города. Заслуженный работник Москомархитектуры, профессор Международной академии архитектуры, член Совета Главных художников городов России, член Союза архитекторов Москвы, Союза дизайнеров России.