В будущем году в Рязанской области возникнет Центр поддержки экспорта

Так прозвучало на заседании правительства Рязанской области.

Власть

27 декабря Вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов провёл заседание регионального правительства, сообщает сайт ведомства.

В работе заседания участвовали член комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной политике Лариса Тюрина, депутат Госдумы РФ Елена Митина, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, руководители прочих региональных министерств и ведомств, органов власти области и города. Собравшиеся обсудили вопросы развития здравоохранения, образования, АПК и лесного хозяйства, сферы занятости, физкультуры и спорта, молодежной политики, культуры и туризма. Речь также шла о социальной защите и поддержке населения, капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, профилактике правонарушений и предупреждении чрезвычайных ситуаций.

Министр финансов Рязанской области Марина Наумова докладывала о мерах обеспечения сбалансированности бюджета региона на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. По словам министра, в бюджете предусмотрено выполнение всех социально значимых расходов.

В будущем году в госпрограмме экономического развития региона появятся изменениях: например, будет создан Центр поддержки предпринимательства, а также Центр поддержки экспорта, предоставляющий услуги малому и среднему бизнесу. Центры займутся консультированием, организацией деловых поездок, выставок, маркетинговых исследований, подготовкой экспортной продукции по современным стандартам. Обо всём этом рассказала на заседании министр экономического развития и торговли Рязанской области Светлана Горячкина.

Также заседание одобрило ряд проектов изменений в нормативно-правовых региональных актах, чтобы привести их в соответствие с федеральным законодательством.