В 137 Рязанский парашютно-десантный полк прибыла техника нового поколения

В церемонии передачи военнослужащим техники приняли участие губернатор Рязанской области Олег Ковалёв и командующий ВДВ России Андрей Сердюков.

Власть

24 декабря состоялась церемония передачи военнослужащим 137 гвардейского Рязанского ордена Красной Звезды парашютно-десантного полка вооружения и военной техники нового поколения.

137 гвардейский Рязанский парашютно-десантный полк стал первым подразделением ВДВ России, получившим батальонные комплекты БМД-4М. В их состав входят более 30 боевых машин, а также БТР-МДМ «Ракушка». Новейшие скоростные, манёвренные плавающие гусеничные боевые машины десанта и бронетранспортёры оснащены самыми современными высокотехнологичными системами вооружения.

В мероприятии приняли участие Губернатор Рязанской области Олег Ковалев и командующий ВДВ России Андрей Сердюков, сообщает сайт Правительства Рязанской области. Также в церемонии участвовали первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, первый заместитель председателя Комитета по обороне Государственной Думы РФ Андрей Красов, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, руководители предприятий ОПК и учреждений военно-промышленного комплекса, командный состав 137 парашютно-десантного полка, РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова, личный состав рязанского гарнизона, кадеты.

В ходе торжественного мероприятия собравшихся поздравил командующий ВДВ России Андрей Сердюков. В своей речи он отметил, что военнослужащие 137 гвардейского Рязанского парашютно-десантного полка своим мастерством и упорством заслужили право первыми осваивать современные боевые машины.

—Эта техника позволит значительно повысить боевую мощь ВДВ. Ни в одной стране мира нет такой боевой машины десанта. Она оснащена уникальным боевым модулем, имеет самую современную систему навигации, – сказал Андрей Сердюков.

Губернатор Рязанской области Олег Ковалёв выразил уверенность в том, что использование новой техники позволит еще более эффективно проводить подготовку личного состава. Глава региона подчеркнул, что власти региона уделяют большое внимание поддержке Рязанского гарнизона, училища ВДВ, созданию комфортных условий для жизни военнослужащих и их семей.

— Мы стараемся делать все, чтобы солдаты и офицеры, ветераны службы постоянно чувствовали наше внимание и поддержку. Для этого построено жилье, спортивные объекты, такие, как Ледовый дворец в десантном училище, детский сад на Михайловском шоссе, в целом развивается социальная инфраструктура Рязани. Сейчас с Минобороны достигнуты договорённости о том, что в ближайшей перспективе будет начато строительство современного, хорошо оснащенного госпиталя, – отметил Олег Ковалёв и обещал, что работа в этом направлении будет продолжена.

В ходе церемонии лучшим военнослужащим вручили ведомственные награды.