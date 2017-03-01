Уроженец Рязанской области будет отвечать за стратегическое развитие Карелии

Ранее в течение нескольких лет Александр Чепик занимал должность заместителя председателя правительства Бурятии.

Власть

Ранее в течение нескольких лет Александр Чепик занимал должность заместителя председателя правительства Бурятии.

Уроженец Рязанской области Александр Чепик стал заместителем главы Карелии по вопросам стратегического развития. Соответствующий указ подписал врио главы республики Артур Парфенчиков. Об этом сообщает Baikal-daily.

Александр Чепик родился 13 июля 1974 года в городе Рыбное Рязанской области. Закончил Рязанскую сельхозакадемию. Работал в банковских структурах Рыбного и Рязани. После этого трудился в финансовой сфере в Подмосковье и Туле, затем в Москве. С декабря 2007 года Чепик занимал должность заместителя председателя правительства Бурятии по экономическому развитию.