Уроженец Рязани стал генерал-майором полиции в 39 лет

Костромскую полицию Казьмин возглавляет с конца 2015 года.

Власть

Уроженец Рязани, ныне возглавляющий УМВД по Костромской области, Вадим Викторович Казьмин стал генерал-майором полиции. Об этом сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.

Казьмин родился в Рязани 5 апреля 1997 года. Работал следователем, а в 2011 году стал заместителем начальника УМВД по Рязанской области.

Костромскую полицию возглавляет с конца 2015 года.