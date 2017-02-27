http://7info.ru/news/ryazan-power/urozhenec_rjazani_stal_general-majorom_policii_v_39_let/
Уроженец Рязани стал генерал-майором полиции в 39 лет
Власть 229
Уроженец Рязани стал генерал-майором полиции в 39 лет
Власть 229
Костромскую полицию Казьмин возглавляет с конца 2015 года.
Уроженец Рязани, ныне возглавляющий УМВД по Костромской области, Вадим Викторович Казьмин стал генерал-майором полиции. Об этом сообщил официальный сайт УМВД России по Рязанской области.
Казьмин родился в Рязани 5 апреля 1997 года. Работал следователем, а в 2011 году стал заместителем начальника УМВД по Рязанской области.
Костромскую полицию возглавляет с конца 2015 года.