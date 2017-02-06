Стартовала XV Спартакиада работников органов местного самоуправления города Рязани

Лыжная гонка, которая состоялась в Мемориальном парке, стала первым соревнованием 2017 года, проведённым в рамках Спартакиады.

Власть

В пятницу, 3 февраля, стартовала XV Спартакиада работников органов местного самоуправления города Рязани. Об этом сообщает сайт городской администрации.

Лыжная гонка, которая состоялась в Мемориальном парке, стала первым соревнованием 2017 года, проведённым в рамках Спартакиады.

Приветствуя участников, начальник городского спортуправления Марина Кащеева пожелала всем удачных стартов и высоких результатов, учитывать которые будет проще и быстрее благодаря впервые примененной в этом году системе марафон-электро. Она позволяет с помощью электронных чипов регистрировать итоговое время и отображать его на табло.

В соревнованиях приняли участие команды двенадцати подразделений администрации города и Рязанской городской Думы. Победителями среди мужчин в своих возрастных категориях стали: Денис Маршуб (управление инвестиционной политики, малого бизнеса и потребительского рынка), Дмитрий Оспенников (отдел дополнительных мер по профилактике правонарушений), Александр Селиванов (префектура Октябрьского района), Валерий Бодров (префектура Московского района), Максим Ефимов (управление инвестиционной политики, малого бизнеса и потребительского рынка), Сергей Сапунов (Рязанская городская Дума), Николай Мерцалов (управление дополнительных мер социальной поддержки, социальной помощи и распределения жилья), Сергей Ананьин (управление земельных ресурсов и имущественных отношений).

Среди женщин лучшие результаты показали Татьяна Москаленко (управление градостроительства и архитектуры), Людмила Абрамова (управление градостроительства и архитектуры), Юлия Шейкина (управление земельных ресурсов и имущественных отношений), Елена Анашкина (управление энергетики и ЖКХ), Валерия Черникова (управление организационной работы аппарата администрации), Галина Горбалетова (управление энергетики и ЖКХ), Елена Кладова (Рязанская городская Дума), Галина Гранкина (управление дополнительных мер социальной поддержки, социальной помощи и распределения жилья).