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http://7info.ru/news/ryazan-power/sostojalos_zasedanie_komissii_rjazanskoj_gorodskoj_dumy_po_kontrolju_za_dostovernostju_svedenij_o_dohodah_deputatov/

Состоялось заседание комиссии Рязанской городской Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов
Была рассмотрена информация прокуратуры по результатам проверки справок о доходах за 2015 год Владимира Бочарова, Светланы Поповой и Александра Чайки.

Власть   104

Состоялось заседание комиссии Рязанской городской Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе представительного органа.

Комиссия рассматривала информацию прокуратуры по результатам проверки справок о доходах за 2015 год депутатов РГД Владимира Бочарова, Светланы Поповой и Александра Чайки.

По итогам рассмотрения всех представленных материалов комиссия по контролю дала заключение о том, что депутаты представили достоверные сведения за 2015 год.