Во вторник, 14 февраля, Олег Ковалёв заявил о досрочном прекращении полномочий губернатора Рязанской области. Указом президента Владимира Путина временно исполняющим обязанности губернатора назначен депутат Госдумы Николай Любимов.
Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Сергей Неверов назвал Любимова профессионалом и успешным руководителем, сообщает ryazan.er.ru
– Любимов избирался в представительный орган региона, был председателем регионального парламента, а в Государственной Думе работал в комитете по бюджету, – сказал Сергей Неверов.
По словам Неверова, его опыт на региональном и муниципальном уровне позволит успешно решать те задачи, которые перед Любимовым поставил президент.