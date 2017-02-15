Сергей Неверов рассказал о новом врио губернатора Рязанской области

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» заявил, что Николай Любимов зарекомендовал себя как профессионал.

Власть

Во вторник, 14 февраля, Олег Ковалёв заявил о досрочном прекращении полномочий губернатора Рязанской области. Указом президента Владимира Путина временно исполняющим обязанности губернатора назначен депутат Госдумы Николай Любимов.

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Сергей Неверов назвал Любимова профессионалом и успешным руководителем, сообщает ryazan.er.ru

– Любимов избирался в представительный орган региона, был председателем регионального парламента, а в Государственной Думе работал в комитете по бюджету, – сказал Сергей Неверов.

По словам Неверова, его опыт на региональном и муниципальном уровне позволит успешно решать те задачи, которые перед Любимовым поставил президент.