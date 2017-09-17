Сергей Карабасов проверил, как идут работы на Куйбышевском шоссе в Рязани

Сейчас на Куйбышевском шоссе идёт строительство проходного лотка для последующей укладки теплотрассы.

Власть

В воскресенье, 17 сентября, и. о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов провёл рабочее совещание на месте ремонтных работ на Куйбышевском шоссе. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

Сейчас на Куйбышевском шоссе идёт строительство проходного лотка для последующей укладки теплотрассы. По словам представителя подрядчика, это самый трудоёмкий и ответственный этап ремонта. Рабочим предстоит построить новую теплотрассу длиной 800 метров, для чего на участке ограничено движение транспорта.

Сергей Карабасов отметил высокий уровень организации работ. В то же время он потребовал от подрядчика до конца дня оградить место производства работ с обеих сторон от котлована. Также он поручил усилить контроль за качеством и сроками выполнения работ.