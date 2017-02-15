Руководители фракций Рязанской областной Думы оценили личность врио губернатора

Впечатления у политиков позитивные – на нового руководителя региона возлагаются большие надежды и большая ответственность.

Власть

В среду, 15 февраля, временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов был представлен представителям власти, общественности, деловых кругов.

Николая Любимова представил полномочный представитель президента в ЦФО Александр Беглов. Он охарактеризовал врио губернатора, как опытного управленца, способного решить проблемы региона, провести работу по его развитию. Удачи преемнику пожелал бывший глава региона Олег Ковалёв, досрочно сложивший полномочия накануне, а также председатель регионального парламента Аркадий Фомин.

Оценку личности Николая Любимова дали представители фракций регионального парламента. Впечатления у политиков позитивные – на нового руководителя региона возлагаются большие надежды и большая ответственность. Так, Михаил Кривцов от «Единой России» отметил тот факт, что Николай Любимов продолжит работу, начатую его предшественником.

– Впечатления позитивные. Немного грустно, но Олегом Ивановичем многое сделано. Николай Любимов отметил эти заслуги, подчеркнув, что он продолжит начатые программы. С таким подходом к оценке потенциала Рязанской области, оценке человеческого потенциала региона, это положительно скажется на наших делах, – сказал Михаил Кривцов.

Большие надежды возлагают на нового руководителя региона и коммунисты.

– Хотелось бы пожелать ему плодотворной работы, какая была у его однофамильца. Тогда шло пополнение бюджета, было много строек, проблемы решались быстро и положительно. Нужно перенимать этот опыт, чтобы жителям Рязанской области было полегче жить, чтобы пенсии возросли, а не падали, реальные доходы повышались, снизилась смертность, – сказал Виктор Малюгин.

Представители других фракций, представленных в региональном парламенте, ждут от нового врио главы региона также конструктивной работы – показать её должны первые 100 дней руководителя в новой должности.

– Мне приятно, что президент возложил исполнение обязанностей на человека, прошедшего все ступени муниципальной и региональной карьеры, который поработал на федеральном уровне, понимает, как осуществляется взаимодействие между регионом и федерацией. Николай Любимов молод, полон энергии. Порадовали его слова о том, что он ориентирован на рязанские кадры, ведь не секрет, что перед назначением возникало много вопросов. Как известно, короля делает свита, а губернатора – команда. Если он грамотно подберёт команду, удачно выступит на выборах, мы увидим в ближайшие годы эффективную работу на благо Рязанской области, – сказал Сергей Пупков.

Руководитель фракции ЛДПР Елена Филатова также подчеркнула опыт Николая Любимова, который поможет ему в работе.