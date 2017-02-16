Рязанское УФНС подвело итоги работы за прошлый год

Это было сделано в ходе расширенного заседания коллегии регионального УФНС.

Власть

16 февраля состоялось расширенное заседание коллегии Управления Федеральной налоговой службы по Рязанской области по итогам работы в 2016 году. В нём принял участие первый заместитель Председателя Правительства региона Сергей Самохин.

В мероприятии участвовали руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Рязанской области Вячеслав Морозов, федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, министр финансов региона Марина Наумова, руководители территориальных органов федеральных органов власти, силовых структур, сотрудники налоговой службы.

Заседание повело итоги работы налоговых органов региона в 2016 году и обозначило задачи на перспективу. Основной доклад о деятельности службы представил Вячеслав Морозов.

Сергей Самохин на заседании отметил, что органами государственной власти и местного самоуправления Рязанской области во взаимодействии с налоговой службой проводится системная работа с проблемными налогоплательщиками по погашению задолженности в бюджет, легализации объектов налогообложения, выводу из тени заработной платы, привлечению физических лиц к декларированию доходов.

Сергей Самохин заявил, что работа по увеличению роста собственных доходов в бюджет области и обеспечение его сбалансированности будет продолжена.