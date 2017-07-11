Рязанский облизбирком: только 6 региональных отделений партий расходуют средства

Дмитрий Боков также сообщил, что партии «Родители будущего», «Российская партия народного управления» и «Защитники Отечества» не направили в облизбирком отчёты о своей финансовой деятельности.

Власть

11 июля на заседании Рязанского облизбиркома заместитель председателя комиссии Дмитрий Боков сообщил о представлении и проверке сведений о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий за I квартал 2017 года. По его информации, только 6 отделений политических партий из 56 показывают движение средств на своих счетах, остальные находятся «в замороженном состоянии».

Дмитрий Боков также сообщил, что партии «Родители будущего», «Российская партия народного управления» и «Защитники Отечества» не направили в облизбирком отчёты о своей финансовой деятельности.