Рязанский губернатор Олег Ковалёв принял участие в заседании Госсовета

В заседании рассматривались вопросы экологического развития России.

Власть

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев принял участие в заседании Госсовета, которое состоялось сегодня, 27 декабря, под председательством президента России Владимира Путина. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Тема заседания звучала так: «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений». На заседании рассматривались задачи поэтапного перехода России к модели экологически устойчивого развития.

— Я хочу это подчеркнуть, мы говорим о развитии экономики страны, с упором на решение экологических проблем, – отметил Владимир Путин и пояснил, что решение этого вопроса имеет огромное значение для повышения эффективности национальной экономики, улучшения качества жизни людей, раскрытия потенциала регионов.

Президент напомнил собравшимся, что 2017 год объявлен Годом экологии. Это направление отражено в недавно утвержденной Стратегии научно-технологического развития России. В ходе заседания речь шла об энергосбережении, сохранении лесов, почв, водного пространства, уникальных природных объектов, а также об экологически чистых технологиях как о мощном ресурсе повышения эффективности и конкурентоспособности отечественных компаний.

Рязанский губернатор Олег Ковалёв назвал тему заседания приоритетом сегодняшнего дня и подчеркнул, что развитие области должно учитывать экологичность экономики и экологичность инфраструктуры.