Рязанские единороссы подвели итоги участия в XVI съезде партии

Наш регион на партийном мероприятии представляла делегация из 15 человек.

Власть

Во вторник, 24 января, в региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева состоялась пресс-конференция, посвящённая участию делегации Рязанской области в XVI съезде партии. С журналистами пообщались секретарь регионального отделения Аркадий Фомин, сенатор Лариса Тюрина, директор Льговской средней школы Сергей Хлыстов.

XVI съезд партии «Единая Россия» прошёл в столице с 21 по 22 января, собрав более 700 делегатов. В мероприятии приняли участие представители правительства, депутатский корпус, общественные объединения, политологи, журналисты. Участие в работе съезда приняла и делегация Рязанской области в составе 15 человек. По словам Аркадия Фомина, проведению Съезда предшествовала большая отчётно-выборная кампания в регионах, позволившая обновить кадровый состав отделений. Подобная отчётно-выборная кампания прошла и в Рязанской области.

Ключевым событием Съезда, по словам Аркадия Фомина, стало выступление председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, в котором были подведены итоги работы за 5 лет, а также определены ключевые задачи на будущее.

– Среди приоритетов дальнейшей работы – реализация предвыборной программы «Единой России», усиление проектного направления работы, активное вовлечение первичных отделений, – сказал Аркадий Фомин.

Также в рамках съезда была проведена ротация партийного руководства – свои посты сохранили Дмитрий Медведев, Сергей Неверов и Борис Грызлов. Также была проведена ротация и на уровне Высшего и Генерального совета партии.

– В состав Высшего совета партии вошли новые люди, в том числе – беспартийные. В Генеральном совете из 170 человек 100 – новые люди, увеличилось представительство секретарей местных и первичных отделений. Наш депутат Андрей Макаров вошёл в президиум Генсовета партии, – сказал Аркадий Фомин.

Сам Аркадий Фомин также вошёл в состав Генсовета. По его словам, выбор кандидатур определялся итогом избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы седьмого созыва.

– На выборах в 2016 году поддержка партии «Единая Россия» в Рязанской области оказалась выше, чем в среднем по стране, – сказал Аркадий Фомин.

В рамках форума, подчеркнул секретарь регионального отделения, работало семь дискуссионных площадок, посвящённых реализации проектов в различных сферах.

– Мы взяли на себя серьёзные обязательства по развитию экономики и социальной сферы. На достижение поставленных целей, подчеркнул секретарь регионального отделения, направлена проектная работа. В нашем регионе многие партийные проекты уже успешно реализованы. Это и проект по строительству ФОКов и бассейнов при вузах, обеспечению детей местами в дошкольных учебных заведениях, ремонту спортивных залов, поддержке людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья, – сказал Аркадий Фомин. – С этого года мы запускаем новые проекты «Городская среда», «Парки малых городов», «Театры малых городов», «Местные дома культуры», которые уже получили федеральное финансирование.

Другие участники делегации – Лариса Тюрина и Сергей Хлыстов – также оценили работу дискуссионных площадок, в работе которых принимали участие. Так, Лариса Тюрина приняла участие в обсуждении вопросов здравоохранения. На площадке были подняты такие важнейшие вопросы, как строительство перинатальных центров, оказание высокотехнологичной помощи, развитие программы «Земский доктор», совершенствование качества первичной медицинской помощи и скорой помощи. Многие проекты, о которых шла речь на Съезде, уже активно реализуются в Рязанской области. Примером может стать работа социального автопоезда «Забота и здоровье», реализуемый в области уже пять лет и помогающий повысить качество обслуживания населения в удалённых от центров районах. Важнейшей проблемой, ставшей предметом дискуссий, оказалась пропаганда здорового образа жизни.

– Я была в составе группы, инициировавшей законопроект об обороте электронных сигарет. Сейчас многие иностранные производители в связи с усилением контроля за оборотом табака стараются занять нишу и предлагают товары, не имеющие лицензии, не соответствующие требованиям безопасности, – сказала Лариса Тюрина.

Сергей Хлыстов впервые принимал участие в съезде – он работал на площадке, где обсуждались вопросы образования.

– У нас в Рязанской области активно строятся новые школы – запущены школы в Кадоме и Ряжске, ведётся строительство школ в Рязани, Пронском, Скопинском районах, планируется возведение образовательных учреждений в Захаровском и Александро-Невском районах, а также ремонт школ в Сасове и Кораблине, – сказал Сергей Хлыстов.

Партийные проекты, получившие одобрение на съезде, будут реализованы и в нашем регионе. Улучшить работу над ними позволит новый человек – заместитель секретаря регионального отделения по партийной работе. Рассмотреть кандидатуру на этот пост региональное отделение планирует в ближайшее время, подчеркнул Аркадий Фомин.