Рязанская спортшкола «Олимпиец» получит новый автобус, а сельская школа – спортзал

Состоялся личный приём граждан председателем комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, членом фракции «Единая Россия» Андреем Макаровым.

Власть

В пятницу, 3 марта, в рамках региональной недели, председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров провёл личный приём граждан в Рязани.

Жительница села Чернобаево Старожиловского района Наталья Колесникова попросила депутата помочь с решением вопроса о ремонте спортивного зала в местной школе. Сейчас зал расположен в приспособленном помещении бывшего Дома культуры, которое требует ремонта. Как пояснила первый заместитель министра образования Рязанской области Ольга Колесник, ремонт спортзала может быть выполнен по программе развития детского спорта. Также в регионе успешно реализуется программа ремонта сельских спортивных залов, предусматривающая приведение в порядок и спортивных площадок. На 2017 год запланировано выделение на эти цели федеральных и региональных средств.

Андрей Макаров поинтересовался сроками проведения работ – последние должны быть окончены до 1 сентября. По словам депутата, в регионе должны быть созданы условия для занятий физической культурой и спортом.

Ещё один вопрос, который был поднят в ходе приёма, касался организации участия в соревнованиях воспитанников спортшколы «Олимпиец». По словам одного из учеников, Андрея Конова, сейчас родители вынуждены возить детей на состязания на собственном транспорте. Как пояснил директор СДЮСШОР «Олимпиец» Владимир Скрипченко, сейчас на балансе школы находится два автобуса, одному из них уже исполнилось 10 лет и он может быть списан. По словам заместителя министра молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Елены Сорокиной, ведомство планирует изыскать средства на приобретение нового автобуса. Он будет куплен в июне. Транспортное средство будет оборудовано всеми необходимыми техническими устройствами, подчеркнула Елена Сорокина.

Ещё один вопрос, поднятый на приёме, касался ремонта дворовых территорий. С жалобой обратилась жительница дома №40 по улице Гагарина. По словам женщины, сейчас двор требует проведения ремонта, нуждается в благоустройстве и площадка для мусора. Кроме того, необходимо обустройство парковки возле дома. По словам главы администрации Рязани Олега Булекова, двор стоит в плане ремонта на текущий год – работы планируется провести до 1 сентября. Также пообещал глава администрации помочь с устройством заездных карманов. Андрей Макаров поручил предусмотреть и возможность устройства контейнерной площадки.