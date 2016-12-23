Рязанская областная Дума завершила осеннюю сессию

За отчётный период Думой принято 42 закона и 183 постановления. Один из центральных вопросов – закон об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Власть

В четверг, 22 декабря, состоялось заседание Рязанской областной Думы, завершающее осеннюю сессию. В нём принял участие глава региона Олег Ковалев, который рассказал о важных политических событиях, совместной с депутатами работе в 2016 году.

– Вместе мы сделали немало для того, чтобы сохранить достигнутое и двигаться дальше, – подчеркнул губернатор. – Мы вырабатывали единые решения, потому что нам одинаково дороги интересы Рязанской области и благополучие её жителей. Собственно, это и есть наша общая задача: сохранять устойчивость региона, обеспечивать его поступательное развитие, реализацию долгосрочных проектов.

Олег Ковалёв отметил, что в регионе много сделано для повышения инвестиционной привлекательности, продолжения реализации крупных инвестпроектов в АПК, приборо- и автомобилестроении, производстве стройматериалов и медикаментов, для укрепления малого и среднего бизнеса.

По его словам, ещё одно важное дело, которое осуществлялось вместе с депутатами и общественностью – контроль за проведением капитального ремонта домов и дорог – позволило принимать конкретные решения, способствующие повышению качества работ. Однако остаются вопросы по тому, как ведется ремонт дорог, в первую очередь в части обустройства обочин, бордюров, систем безопасности, по благоустройству дворов, улучшению услуг, предоставляемых в сфере здравоохранения.

Глава региона поблагодарил депутатов за сотрудничество, профессионализм, ответственный подход к делу и выразил надежду на дальнейшее конструктивное взаимодействие.

В ходе рассмотрения основной повестки дня законодатели согласовали назначение на должность Уполномоченного по правам ребёнка в Рязанской области Екатерину Мухину, а также внесли изменения в бюджет региона на 2016 год, согласно которым доходная и расходная части увеличены почти на 10 млн. руб.

Итоги осенней сессии подвёл председатель областной Думы Аркадий Фомин. В частности он напомнил, что за отчётный период принято 42 закона и 183 постановления. Один из центральных вопросов – закон об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Проект бюджета детально обсуждался в комитетах и на публичных слушаниях. В качестве положительного момента он отметил, возвращение к бюджетному планированию на трехлетний период. Практически был завершен переход на программный принцип формирования бюджета – 95 % расходов приходится на государственные и ведомственные программы, в то время как в 2013 году таким образом распределялось 23%.

– Ко второму чтению в бюджет были внесены важные поправки. Одна из них, предложенная губернатором, предусматривает расходы на индексацию регионального материнского капитала, размер которого в 2017 году вырастет на 4% и составит более 64 тысяч рублей. Другая корректировка касается поддержки местных инициатив. В следующем году на оказание дополнительной помощи муниципалитетам заложены средства в размере 10 млн. рублей. Это начало большого проекта по поддержке местных инициатив и вовлечению граждан в решение проблем местного значения. Приняв бюджет, мы проголосовали за финансирование мер социальной поддержки и их индексации, развитие образования, здравоохранения, строительство объектов социальной и дорожной сферы, поддержку аграриев и села, – сказал Аркадий Фомин.

Кроме того, председатель областной Думы акцентировал внимание присутствующих на нормативных актах экономической направленности. Это закон о стратегическом планировании в Рязанской области, которым устанавливаются правовые основы, требования, порядок разработки документов в данной сфере. Как пояснил Аркадий Фомин, его реализация позволит более планово и рационально использовать финансовые ресурсы, развивать сельское хозяйство, промышленность и другие отрасли. Другой закон о регулировании отдельных отношений в сфере промышленной политики принят в целях поддержки деятельности предприятий, дает право на целый комплекс преференций инвесторам, которые вкладывают средства в создание или модернизацию производств.

Среди общественно значимых были названы законы о мерах социальной поддержки населения, регулировании проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также решение по утверждению коэффициента-дефлятора на предстоящий календарный год, от которого зависит стоимость патента на работу для трудовых мигрантов в регионе.

За время осенней сессии проведены 3 правительственных часа, посвященных проблемам и перспективам проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, состоянию ветеринарной службы в регионе, реализации мер импортозамещения и повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сообщает пресс-служба областной Думы.

В предстоящую весеннюю сессию депутаты продолжат работу по реализации Послания Президента РФ, усилению своих контрольных функций, в части исполнения бюджета 2016 года.