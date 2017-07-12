Рязанская и Калужская область договорились о сотрудничестве в сфере физкультуры и спорта

План совместных мероприятий подписан в рамках визита специалистов спортивной сферы в Рязанскую область

Власть

12 июля в малом зале правительства Рязанской области состоялось подписание плана мероприятий по развитию физической культуры и спорта в 2017-2018 годах в рамках соглашения между правительствами Рязанской и Калужской областей о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. План мероприятий подписали министр молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова и министр спорта Калужской области Алексей Логинов.

По словам Татьяны Пыжонковой, план мероприятий предусматривает сотрудничество в развитии базовых видов спорта, взаимодействие в организации массовых спортивных и тренировочных мероприятий, проведение семинаров, реализацию комплекса ГТО. «Принятый план не является догмой, - отметил Алексей Логинов. – Он будет дополняться и совершенствоваться с учетом опыта наших регионов».

Подписание плана стало главным событием визита специалистов спортивной сферы из Калуги в Рязанскую область 11-12 июля. В ходе визита гости из Калуги посетили Академию тенниса имени Н. Н. Озерова, Дворец спорта «Олимпийский», биатлонный комплекс в поселке Варские и другие объекты спортивной инфраструктуры в Рязани и районах области. Алексей Логинов отметил, что в области создана хорошая материальная база для занятий спортом, а у рязанских спортивных чиновников есть чему поучиться.