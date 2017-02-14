Путин назначит и.о. губернатора Рязанской области до конца дня

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Власть

Во вторник, 14 февраля, губернатор Рязанской области Олег Ковалёв заявил об уходе в отставку. Имя и.о. главы региона станет известно до конца сегодняшнего дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он сообщил, что в связи с объявлением губернатора Рязанской области Олега Ковалёва о досрочном сложении полномочий сегодня президент будет заниматься делами Рязанской области.

По словам Пескова, уход в отставку сразу нескольких глав регионов – обычный ротационный процесс, сообщает ТАСС .