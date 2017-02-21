Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин принял участие в работе Совета законодателей ЦФО

На заседании обсуждался широкий круг вопросов социально-экономического развития, обозначенных в Послании Президента Федеральному Собранию.

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В пятницу, 17 февраля, в Сергиевом Посаде прошло заседание Совета законодателей ЦФО. Участие в работе форума принял председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

Открыл заседание полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов. Главное внимание было уделено обсуждению вопросов, обозначенных в Послании Президента РФ Федеральному Собранию

В частности, речь шла о повышении качества жизни жителей регионов, развитии сферы здравоохранения, в том числе строительства высокотехнологичных медицинских центров, обеспечении доступности дошкольного образования. Как было отмечено, в ряде регионов, в их числе Рязанская область, эти проблемы успешно решаются.

По итогам обсуждения вопросов реализации законодательными органами власти субъектов РФ Посланий Президента РФ Федеральному Собранию было принято решение подготовить проекты совместных обращений заксобраний регионов ЦФО в федеральные органы власти.

Законодатели также обменялись мнениями о правоприменительной практике федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации». ( Рязанская областная Дума приняла Закон «О стратегическом планировании в Рязанской области» 21.12.16 года).

Большое внимание было уделено теме развития внутреннего и въездного туризма. Обсуждая ситуацию с развитием внутреннего и въездного туризма в субъектах ЦФО в целом, участники Совета отметили, что туризм может стать одним из направлений, способствующих улучшению ситуации в экономике. В Рязанской области реализуется региональная Государственная программа «Развитие культуры и туризма на 2015-2020 годы».

– Интерес к нашему региону растет постоянно. Так, за последние три года на 11% увеличилось количество туристов, посетивших Рязанскую область. Растет и количество занятых в туриндустрии. Утвердились у нас интересные проекты по событийному туризму: Есенинский праздник в Константинове, «Битва на Воже», фестивали гончаров, кузнецов, гастрономические фестивали малины и молока. Речь шла о развитии сельского и школьного туризма, чтобы дети могли изучать краеведение не только по учебникам. Мы говорили о необходимости принятия федерального закона о классификации мест размещения туристов. Обсуждалось также предложение о введении льгот при налогообложении организаций, которые предоставляют своим сотрудникам путевки по российским туристическим маршрутам, – рассказал Аркадий Фомин.

Глава регионального парламента также отметил, что взаимодействие в рамках Совета законодателей ЦФО позволяет изучить наиболее успешный опыт и выработать общие предложения по совершенствованию федерального законодательства, сообщает сайт областной Думы.