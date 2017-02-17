Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил ветеранов-шиловцев

Ряду представителей организации председатель регионального парламента вручил награды.

Власть

В среду, 15 февраля, состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию Шиловской районной Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов «Всегда в строю». Этот праздник вместе с шиловцами также отметили представители ветеранских организаций Путятинского и Сапожковского районов.

С юбилеем собравшихся поздравил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

– Приоритетными направлениями деятельности ветеранской организации остаются социальная поддержка ветеранов войны, труда, военной службы, тружеников тыла и пенсионеров, патриотическое воспитание молодежи, культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная работа. Ветераны всегда в строю и помогают обществу решать многие социальные проблемы еще с тех лет, когда страна восстанавливалась из руин после Великой Отечественной войны. Они боролись с преступностью, отстаивали права человека и продолжают сегодня вершить добрые дела. Сейчас в ветеранских организациях области насчитывается около 130 тысяч человек, всех их объединяет любовь к Родине, стране и готовность оказать поддержку. С праздником всех и крепкого вам здоровья, – отметил глава регионального парламента.

За большой вклад в становление и развитие ветеранского движения района и в честь 30-летия образования организации Аркадий Фомин вручил Благодарственные письма Рязанской областной Думы старейшим членам Совета ветеранов Шиловского, Путятинского и Сапожковского районов, сообщает сайт областной Думы.