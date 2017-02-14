Политолог рассказал, с какими проблемами придётся столкнуться новому губернатору Рязанской области

По словам Семёнова, Ковалёву потребовалось фактически шесть лет, чтобы выставить систему сдержек.

Власть

Рязанский политолог Александр Семёнов в интервью РИА Новости рассказал, с какими проблемами придётся столкнуться новому губернатору Рязанской области.

Напомним, во вторник, 14 февраля, губернатор Олег Ковалёв сообщил, что подал заявление об отставке.

По словам Семёнова, главной проблемой нового главы региона станут местные «кланы», борьба которых может обостриться перед выборами в Рязанскую городскую Думу в 2018 году. «Кланами» Семёнов называет группы людей, обладающих финансовым потенциалом и политическим влиянием. По его словам, с проблемой «кланов» сталкивались оба губернатора-варяга – и Георгий Шпак, и Олег Ковалёв. Политолог считает, что Ковалёву удалось найти точку равновесия, в то время как Шпак отдавал предпочтение одним группам в ущерб других, в результате чего получал от последних активное противодействие.

– Ковалёву потребовалось фактически шесть лет, чтобы выставить между ними систему сдержек. Противовес. Сейчас этого не будет, – отмечает политолог.

Он считает, что договориться с местными элитами «человеку со стороны» будет сложно, заявляя, что на пост губернатора нужно назначить рязанца.

Также Семёнов отметил, что причиной отставки Ковалёва стал его возраст, и она укладывается в новый тренд на молодых технократов.