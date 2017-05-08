Патриарх пожелал Николаю Любимову помощи Божией в делах на благо и развитие Рязанской области

Глава РПЦ также сообщил, что Рязанская область для него имеет особое значение.

Власть

Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в ходе его визита в Касимов. Об этом сообщает сайт правительства региона.

По словам Любимова, правительство Рязанской области придаёт большое значение взаимодействию с РПЦ. Он заявил, что развитие монастырей, находящихся на территории региона, помогает улучшить качество жизни населения в прилегающих к ним населённых пунктах.

– Развитие сёл и малых городов области – наша задача. А монастыри – это одна из основ для развития села, ведь сюда приезжают паломники, такие места привлекают туристов, – отметил Николай Любимов.

Патриарх Кирилл сообщил, что знает о работе Любимова в Калуге и был рад, что президент назначил его врио губернатора Рязанской области. Патриарх также сообщил, что Рязанская области для него имеет особое значение, так как его духовный отец митрополит Никодим родился и учился в Рязани, и здесь же стал на путь служения церкви.

Также глава РПЦ пожелал Николаю Любимову помощи Божией в делах на благо и развитие региона.