Опубликована новая структура исполнительных органов государственной власти в Рязанской области

Число министерств в правительстве региона сократится до 14.

Власть

На сайте правительства Рязанской области опубликована новая структура исполнительных органов государственной власти региона.

I. Высший исполнительный орган государственной власти Рязанской области – правительство Рязанской области.

II. Центральные исполнительные органы государственной власти Рязанской области

1. Министерства Рязанской области

1.1. Министерство финансов Рязанской области.

1.2. Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области.

1.3. Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области.

1.4. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

1.5. Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

1.6. Министерство строительного комплекса Рязанской области.

1.7. Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области.

1.8. Министерство природопользования Рязанской области.

1.9. Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области.

1.10. Министерство здравоохранения Рязанской области.

1.11. Министерство образования и молодежной политики Рязанской области.

1.12. Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области.

1.13. Министерство культуры и туризма Рязанской области.

1.14. Министерство физической культуры и спорта Рязанской области.

2. Представительство Правительства Рязанской области.

3. Главные управления Рязанской области.

3.1. Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области.

3.2. Главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.

3.3. Главное управление записи актов гражданского состояния Рязанской области.

3.4. Главное управление контроля и противодействия коррупции Рязанской области.

3.5. Главное управление по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области.

3.6. Главное управление ветеринарии Рязанской области.

3.7. Главное управление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники Рязанской области.

3.8. Главное архивное управление Рязанской области.

4. Государственные инспекции Рязанской области

4.1. Государственная инспекция жилищного и строительного надзора Рязанской области.

4.2. Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области.»