Опубликована новая структура исполнительных органов государственной власти в Рязанской области
Власть 50
Число министерств в правительстве региона сократится до 14.
На сайте правительства Рязанской области опубликована новая структура исполнительных органов государственной власти региона.
I. Высший исполнительный орган государственной власти Рязанской области – правительство Рязанской области.
II. Центральные исполнительные органы государственной власти Рязанской области
1. Министерства Рязанской области
1.1. Министерство финансов Рязанской области.
1.2. Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области.
1.3. Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области.
1.4. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.
1.5. Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.
1.6. Министерство строительного комплекса Рязанской области.
1.7. Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области.
1.8. Министерство природопользования Рязанской области.
1.9. Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области.
1.10. Министерство здравоохранения Рязанской области.
1.11. Министерство образования и молодежной политики Рязанской области.
1.12. Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области.
1.13. Министерство культуры и туризма Рязанской области.
1.14. Министерство физической культуры и спорта Рязанской области.
2. Представительство Правительства Рязанской области.
3. Главные управления Рязанской области.
3.1. Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области.
3.2. Главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.
3.3. Главное управление записи актов гражданского состояния Рязанской области.
3.4. Главное управление контроля и противодействия коррупции Рязанской области.
3.5. Главное управление по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области.
3.6. Главное управление ветеринарии Рязанской области.
3.7. Главное управление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники Рязанской области.
3.8. Главное архивное управление Рязанской области.
4. Государственные инспекции Рязанской области
4.1. Государственная инспекция жилищного и строительного надзора Рязанской области.
4.2. Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области.»