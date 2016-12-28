Олег Ковалёв встретился с представителем Совфеда от Рязанской области Ларисой Тюриной

Во время рабочей встречи обсуждались вопросы социальной политики в регионе.

Власть

Рабочая встреча губернатора Олега Ковалева с представителем Совета Федерации РФ от Рязанской области Ларисой Тюриной состоялась 28 декабря, информирует сайт регионального правительства.

Рабочая встреча состоялась по просьбе Ларисы Тюриной. Она проинформировала главу региона о своей деятельности в верхней палате парламента в качестве члена комитета по социальной политике Совета Федерации ФС РФ и задала вопрос, по каким позициям следует усилить работу в интересах региона.

По словам Ларисы Тюриной, в зону особого внимания комитета по социальной политике входят развитие системы медицинской помощи пожилым людям и контроль за распространением электронных сигарет.

Олег Ковалёв назвал усиление гериатрической помощи важной сферой работы законодателей.

— Нужно больше внимания уделять состоянию здоровья пожилого населения, организации лечения и социальной помощи. Следует оценить, как с этой точки зрения выглядит Рязанская область по сравнению с другими регионами, и использовать все резервы для повышения качества работы,– подчеркнул Олег Ковалев.

Относительно борьбы с никотиновой зависимостью глава региона также отметил необходимость законодательных мер в этой сфере, в том числе усиления антиникотиновой и антинаркотической пропаганды и более эффективного формирования здорового образа жизни.