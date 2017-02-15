Олег Ковалёв: Я уверен, что Рязанскую область ждёт хорошее будущее

Глава региона передал власть своему преемнику.

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В среду, 15 февраля, в Рязанской областной Думе состоялась церемония представления временно исполняющего обязанности губернатора региона Николая Любимова представителям власти, общественности и деловых кругов. Участие в мероприятии принял Олег Ковалёв, отставку которого с поста главы региона президент принял накануне.

Выступая перед собравшимися, Олег Ковалёв поблагодарил их за совместную конструктивную работу на благо Рязанской области.

– Губернатором я отработал почти 9 лет, за это время область превратилась в современный, динамично развивающийся регион, серьёзно укрепилась социальная инфраструктура, сформирован эффективный управленческий механизм, способный решать самые сложные задачи, направленные на повышение качества жизни людей, – сказал Олег Ковалёв.

Своему преемнику Олег Ковалёв пожелал успехов в новой должности.

– Рязанская область обладает большим потенциалом для развития. Многое сделано, но ещё очень много предстоит сделать. Я уверен, что Рязанскую область ждёт хорошее будущее. Я прошу вас поддержать Николая Викторовича в его работе. Ему оказал доверие президент страны Владимир Владимирович Путин. Я со своей стороны, где бы я ни работал, буду делать всё возможное, что будет в моих силах на благо Рязанской области, – сказал Олег Ковалёв.

За совместную работу Олега Ковалёва поблагодарил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. Он вручил бывшему главе региона часы и книгу с подписями коллег-депутатов.