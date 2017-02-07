Олег Ковалёв: До конца года в муниципалитетах не должно остаться дорог, которые не стоят на балансе
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В Рязанской области разработают перечень бесхозных дорог.
Губернатор Рязанской области Олег Ковалёв поручил разработать перечень дорог, которые не стоят на балансе. Об этом он заяви во вторник, 7 февраля, на заседании правительства Рязанской области.
Министр транспорта и автомобильных дорог области Андрей Савичев сообщил, что в муниципальных образованиях Рязанской области сохраняется большое количество бесхозных дорог, которые не стоят на балансе муниципалитета и не оформлены на кадастровый учёт.
– Необходимо провести инвентаризацию всех дорог во всех муниципальных образованиях области, чтобы подготовить решение о постановке их на учет в соответствии с их принадлежностью, – сказал Олег Ковалёв. – До конца года не должно остаться дорог, которые не стоят на балансе и за которые никто не несет ответственность. Я понимаю, что это работа непростая, но ее надо сделать.