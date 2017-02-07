Олег Ковалёв: До конца года в муниципалитетах не должно остаться дорог, которые не стоят на балансе

В Рязанской области разработают перечень бесхозных дорог.

Власть

Губернатор Рязанской области Олег Ковалёв поручил разработать перечень дорог, которые не стоят на балансе. Об этом он заяви во вторник, 7 февраля, на заседании правительства Рязанской области.

Министр транспорта и автомобильных дорог области Андрей Савичев сообщил, что в муниципальных образованиях Рязанской области сохраняется большое количество бесхозных дорог, которые не стоят на балансе муниципалитета и не оформлены на кадастровый учёт.