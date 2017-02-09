Олег Ковалёв: Для меня главное, чтобы аграрии получали прибыль

В Рязанской области обсудили вопросы развития растениеводства и подготовки к посевной.

Власть

В среду, 8 февраля в правительстве Рязанской области состоялось совещание на тему: «Состояние и перспективы развития отрасли растениеводства Рязанской области».

Основными темами для обсуждения стали вопросы подготовки к весенней посевной кампании: обеспечение сельхозтоваропроизводителей региона минеральными удобрениями, качественными семенами, топливом, взаимодействие хозяйств с предприятиями по заготовке, хранению и переработке зерна, условия кредитования сельхозпроизводителей в 2017 году.

Эти и другие вопросы, связанные с предстоящей компанией, губернатор Олег Ковалёв поручил проработать особенно тщательно, чтобы хозяйствам провели сев качественно, в оптимальные агротехнологические сроки.

– Многое поменялось на федеральном уровне, в том числе система финансирования, поэтому необходимо быстрее адаптироваться к новым условиям, чтобы эффективно работать, – сказал глава региона. – При этом важно учитывать потребности рынка. Для меня главное, чтобы аграрии получали прибыль.

Отдельно Ковалёв остановился на теме обеспечения сельхозпредприятий ГСМ на период весенней посевной кампании.

– Следует предпринять все необходимые меры для того, чтобы аграрии своевременно и в нужном количестве получали топливо по разумной цене, – отметил глава региона.

Руководству регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия Ковалёв поручил организовать работу «горячей линии» по оперативному обеспечению хозяйств топливом и решению других вопросов, которые могут возникнуть в ходе весенней посевной кампании.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия области Борис Шемякин доложил о подготовке к предстоящему севу. Он отметил, что в 2017 году общая площадь под озимыми и яровыми культурами увеличена в сравнении с 2016 годом на 22,2 тыс. га, и составит 870,8 тыс. га. В структуре зернового клина планируется увеличение площади под пшеницей, кукурузой на зерно, зернобобовыми и крупяными культурами, сообщает сайт регионального правительства. Кроме того, ведется закупка минеральных удобрений. Парк основной сельскохозяйственной техники насчитывает 4782 трактора, 1428 зерноуборочных комбайнов, 287 кормоуборочных комбайнов. Готовность техники к посевной кампании составляет 74-78%, это выше уровня прошлого года на 1-3%.