Олег Булеков встретился с делегацией города Сюйчжоу

Глава администрации города обсудил с делегатами от китайского города-партнёра возможности сотрудничества в разных сферах.

Власть

16 февраля состоялась рабочая встреча главы администрации Рязани Олега Булекова с делегацией города Сюйчжоу, являющегося китайским партнёром Рязани. В ней также участвовали председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов, заместитель главы администрации города Татьяна Мастюкова, руководители структурных подразделений администрации. Китайскую делегацию возглавлял Лю Минчжон.

Об этом пишет сайт администрации города Рязани.

Участники встречи обсудили вопросы развития партнерских отношений и перспективы сотрудничества в сферах культуры, экономики, образования и туризма, наметили двусторонние проекты в логистике, переработке сельхозпродукции, событийного туризма.

— Наши города связывает давняя дружба, – заявил во время встречи Олег Булеков. – Тем не менее, в настоящее время у нас нет крупных совместных проектов. Однако потенциал обоих городов говорит о том, что сотрудничество можно и нужно развивать.

Одним из шагов к развитию сотрудничества может стать серия мероприятий в честь 20-летия сотрудничества между Рязанью и Сюйчжоу. Возможность её проведения рассмотрели глава администрации города с китайскими гостями.

Олег Булеков передал ведущему специалисту канцелярии по иностранным делам мэрии города Сюйчжоу Цао Ченю рисунки рязанских школьников для участия в «Международной выставке юных художников 2017». Десять лучших работ отправятся в правительство провинции Цзянсу – одного из организаторов конкурса.