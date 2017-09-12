Новые рязанские судьи получили удостоверения

Удостоверения в торжественной обстановке вручил Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев.

Власть

Во вторник, 12 сентября, в Рязанском областном суде состоялась церемония вручения служебных удостоверений федеральным судьям, назначенным Указом Президента РФ №361 от 7 августа. Об этом сообщает официальный сайт суда.

Удостоверения вручены судье Пронского районного суда Мухиной Елене Сергеевне и судье Михайловского районного суда Крысанову Сергею Романовичу.

В торжественной обстановке, в присутствии руководства и судей областного суда удостоверения вручил Главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Сергей Яковлев.