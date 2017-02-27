Николай Любимов выступил на Российском инвестиционном форуме

Глава региона рассказал о необходимости повышения производства.

Власть

В понедельник, 27 февраля, в Сочи открылся Российский инвестиционный форум. Его ключевая тема – «Новые проекты для роста». В работе форума участвуют около 4 тысяч человек: это представители федеральных органов власти, главы крупнейших российских и иностранных промышленных и финансовых компаний, банковских структур, эксперты.

Рязанская делегация во главе с Николаем Любимовым принимает участие в работе первой дискуссионной площадки форума «Повышение эффективности производства – национальный приоритет», сообщает сайт регионального правительства.

Кроме врио губернатора Рязанской области, спикерами здесь выступают заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, генеральный директор Агентства по технологическому развитию Максим Шерейкин, врио Губернатора Рязанской области Николай Любимов.

Николай Любимов отметил необходимость повышения эффективности производства. Первоочередной задачей в решении этого вопроса является подготовка квалифицированных кадров. Для сохранения и развития кадрового потенциала региональные власти должны обеспечить: развитие современной инженерной инфраструктуры предприятий, современной логистики, а также улучшение качества среды, в которой живут люди, укрепление социальной инфраструктуры городов и посёлков, повышение оплаты труда на предприятиях и в организациях.

Любимов рассказал участникам форума о том, что в Рязанской области 70% системообразующих предприятий и организаций осуществляют программы технологической модернизации производства. Николай Любимов отметил также необходимость субсидиарной поддержки предприятий и регионов.