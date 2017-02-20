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http://7info.ru/news/ryazan-power/nikolaj_ljubimov_vstretilsja_s_ministrom_vnutrennih_del_rf_vladimirom_kolokolcevym/

Николай Любимов встретился с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым
Речь также шла о повышении безопасности дорожного движения и совершенствовании профилактической работы.

Власть   245

В понедельник, 20 февраля, врио губернатора Рязанской области Николай Любимов встретился с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым. Встреча состоялась в Москве.

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы укрепления взаимодействия в работе по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в Рязанской области, снижению уровня преступности, эффективному противодействию проявлениям экстремистской и коррупционной направленности, пресечению незаконного оборота наркотиков, сообщает сайт регионального правительства.

Речь также шла о повышении безопасности дорожного движения и совершенствовании профилактической работы.