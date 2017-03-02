Николай Любимов встретился с главами муниципальных образований Рязанской области

Участие во встрече приняли депутат Госдумы РФ Андрей Макаров, а также советник главы региона Олег Ковалёв.

Власть

В четверг, 2 марта, в рамках визита в Пронский район, временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов встретился с главами муниципальных образований региона. Участие во встрече приняли советник главы региона Олег Ковалёв, депутат Госдумы РФ Андрей Макаров.

Для Николая Любимова состоявшаяся встреча стала первой на посту главы региона. В ближайшее время он намерен посетить районы области, чтобы ближе познакомиться с потенциалом развития территорий.

– Уже на следующей неделе я планирую начать посещение районов, чтобы осмотреть, кто и чем живёт, какие успехи, какие трудности у вас существуют, чем можно помочь, как их можно преодолеть. В числе первых муниципальных образований, куда я планировал поехать, те, где назначены конкурсные процедуры на должность глав администраций. Я постараюсь поближе с этими территориями познакомиться, пообщаться с людьми, и оказать необходимую поддержку там, где это необходимо. Также я планирую в ряде районов посетить отчёты глав, встречи с активами, встречи с коллективами предприятий, профессиональными сообщества, лидерами общественного мнения – теми, кто формирует всю повестку в ваших районах, – сказал Николай Любимов.

В ходе поездок будут обсуждаться перспективы развития территорий, будет обобщён опыт и предложения. Итогом станет единый алгоритм действий, направленный на ускорение динамики развития области и отдельных муниципальных образований, подчеркнул Николай Любимов. Тема ускоренного развития районов была одним из вопросов недавнего инвестиционного форума в Сочи. Участие в работе форума принимал и Николай Любимов. По его словам, сейчас в регионе немало сделано для развития, реализованы крупные проекты, возрождены крупные производства, построен Северный обход Рязани, но немало ещё предстоит сделать.

– В Рязанской области уже реализуется ряд крупных проектов – в промышленности, в сельском хозяйстве, в других отраслях. Они все будут продолжены – мы всё должны довести до конца. Кроме того, мы будем вести большую работу по привлечению новых инвесторов, будем делать всё возможное для получения помощи с федерального уровня, развивать инфраструктурные и социальные проекты, которые важны для Рязанской области, – сказал Николай Любимов.

Ряд шагов по развитию области, подчеркнул Николай Любимов, уже сделан. На форуме в Сочи он встречался с главами федеральных министерств. Некоторые из них обещали в ближайшее время посетить Рязанскую область, чтобы познакомиться с её потенциалом.

Поддержать Николая Любимова в его начинаниях призвал коллег и бывший глава региона, а ныне советник Олег Ковалёв. Он поблагодарил глав районов и городских округов за плодотворную работу и призвал их не снижать темпы.

– Мне бы хотелось, чтобы вы продолжали активно и наступательно работать, поддержали бы Николая Викторовича, помогли ему. Сейчас ему труднее всех – он пришёл, пока это чистый лист. И ему надо во многое вникнуть, успеть войти. И это в ходе избирательной кампании. Но мы с вами должны понимать, что от того, как мы с вами работаем, делаем муниципальную повестку дня – в этом тоже определённая помощь, – сказал Олег Ковалёв.

Поддержал врио губернатора в его начинаниях и депутаты Госдумы РФ Андрей Макаров, который также принял участие во встрече.