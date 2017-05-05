Николай Любимов встретился с генеральным директором компании Гардиан в России, СНГ и Турции Андреем Стольным

В рамках встречи обсуждались перспективы развития предприятия в регионе.

Власть

В пятницу, 5 мая, врио губернатора Рязанской области Николай Любимов встретился с генеральным директором компании Гардиан в России, СНГ и Турции Андреем Стольным. В рамках встречи обсуждались перспективы развития предприятия в регионе, сообщает сайт правительства Рязанской области.

По словам Андрея Стольного, «Гардиан Стекло Рязань» планирует продолжить развитие.

– Когда мы только начинали работать в Рязани, основным вопросом было наличие кадрового и ресурсного потенциала. Сейчас могу сказать, что такой ресурс есть, и мы очень хотим расти, – сказал Андрей Стольный. – Благодаря поддержке регионального Правительства, несмотря на кризис, мы добились больших результатов и смогли развить потребление не только внутри России, но стать одним из лидеров экспорта.

Как отметил гендиректор Гардиан, компания экспортирует не только обычное прозрачное стекло, которое умеют делать ряд других стран, а специализируется на высокотехнологичной энергосберегающей продукции. Рязанские стекла стоят на небоскребах в южной Европе и Турции.

Николай Любимов подчеркнул, что предприятие очень важно для Рязанской области.

– Мы готовы оказать любую возможную поддержку, направленную на развитие производства, увеличение спроса и внедрение новых технологий.

Глава региона также отметил, что защищать интересы региональных предприятий нужно, в том числе, и на федеральном уровне.