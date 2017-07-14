Николай Любимов встретился с депутатами Рязанской городской Думы
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Во время беседы были затронуты самые актуальные для областного центра темы.
В четверг, 13 июля, врио губернатора Рязанской области Николай Любимов провел встречу с депутатами Рязанской городской Думы, членами фракции «Единая Россия».
– Мы сегодня в первый раз встречаемся в городской Думе. Для меня это очень важно, потому что вы избранники рязанцев, вы отражаете их настроение, их требования, работаете для них, – сказал Николай Любимов. – И в первую очередь вам, как представителям городского населения, нужно чаще встречаться с людьми, чтобы вместе с вами мы в ближайшее время смогли заняться улучшением качества городской среды, улучшением жизни рязанцев.
Во время беседы были затронуты самые актуальные для областного центра темы, в том числе сроки и качество капитального ремонта домов, создание комфортной городской среды, развитие местного самоуправления и системы общественного контроля.
Как подчеркнул Николай Любимов, для эффективного развития областного центра очень важно наладить конструктивный диалог между горожанами и представителями власти всех уровней.
– Проблем в городском хозяйстве всегда много. Все вы их хорошо знаете. Я уверен, что они решаемы. Я твердо убежден, что решить их можно только сообща, - сказал Николай Любимов, обращаясь к собравшимся депутатам городской Думы.