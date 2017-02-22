Николай Любимов вручил бывшему депутату областной Думы «Благодарность от земли Рязанской»
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Награда была вручена на заседании регионального парламента.
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов вручил бывшему депутату регионального парламента Александру Тарасову знак «Благодарность от земли Рязанской». Награждение состоялось в среду, 22 февраля.
Александр Тарасов 4 созыва проработал в составе депутатского корпуса. Николай Любимов поздравил парламентария и выразил надежду на поддержку депутатов нынешнего созыва. По его словам, он не понаслышке знаком с работой Думы и намерен выстроить конструктивные взаимоотношения с региональным парламентом.
- Я уверен, что мы найдём общий язык, обсуждая актуальные вопросы развития Рязанской области. Я буду встречаться с фракциями на систематической основе. Главное – это работать на реальные потребности людей, - заявил врио губернатора.