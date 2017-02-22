Николай Любимов вручил бывшему депутату областной Думы «Благодарность от земли Рязанской»

Награда была вручена на заседании регионального парламента.

Власть

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов вручил бывшему депутату регионального парламента Александру Тарасову знак «Благодарность от земли Рязанской». Награждение состоялось в среду, 22 февраля.

Александр Тарасов 4 созыва проработал в составе депутатского корпуса. Николай Любимов поздравил парламентария и выразил надежду на поддержку депутатов нынешнего созыва. По его словам, он не понаслышке знаком с работой Думы и намерен выстроить конструктивные взаимоотношения с региональным парламентом.