Николай Любимов: В ближайшее время я проведу совещания со всеми руководителями, чтобы правильно выстроить рабочий процесс

Cостоялась встреча полномочного представителя президента РФ в ЦФО Александра Беглова и врио губернатора Рязанской области Николая Любимова с членами правительства Рязанской области.

Власть

В среду, 15 февраля, состоялась встреча полномочного представителя президента РФ в ЦФО Александра Беглова и врио губернатора Рязанской области Николая Любимова с членами правительства Рязанской области. Во встрече приняли участие ранее занимавший пост главы региона Олег Ковалёв, федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, руководители министерств, ведомств и структурных подразделений регионального правительства.

Открывая совещание, Александр Беглов обозначил ряд задач, которые стоят перед региональной властью в настоящее время. По его словам, Николай Любимов обладает необходимыми знаниями и опытом, чтобы возглавить регион и успешно работать по всем направлениям.

– У нас одна общая задача – улучшить качество жизни жителей Рязанской области, – подчеркнул Александр Беглов. – В регионе много квалифицированных специалистов, хороших управленцев, уверен, совместно вы успешно с ней справитесь. Всех вас впереди ждёт много работы.

Особое внимание полномочный представитель президента РФ в ЦФО уделил необходимости неукоснительного исполнения поручений президента РФ.

Николай Любимов отметил, что готов без промедления приступить к исполнению обязанностей. Он также отметил, что в своей работе планирует опираться на местные кадры.