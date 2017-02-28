Николай Любимов рассказал о первом дне работы Российского инвестиционного форума

Глава региона отметил, что пленарное заседание, встречи и сессии в рамках форума прошли очень эффективно.

Власть

В понедельник, 27 февраля, делегация Рязанской области приняла участие в пленарном заседании Российского инвестиционного форума в Сочи. Глава региона Николай Любимов рассказал о первых итогах работы форума. Врио губернатора посетил площадки, на которых обсуждались вопросы повышения эффективности производства и развития межбюджетных отношений. Отдельно Любимов отметил площадку «Повышение эффективности производства – национальный приоритет», где речь шла о поддержке предприятий.

– Для нас это важно. Рязанские предприятия получают помощь, в том числе финансовую, технологическую – по линии Агентства по технологическому развитию, в подготовке кадров. Такая модель необходима, в первую очередь, для повышения производительности труда, – сказал Николай Любимов.

Председатель бюджетного Комитета Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров провёл сессию, посвящённую межбюджетным отношениям. Здесь обсуждались вопросы финансирования регионов и муниципалитетов со стороны федерального центра, говорили о том, что делается для устранения существующего дисбаланса.

– Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак проинформировал присутствующих о том, что по инициативе регионов принят ряд решений, направленных на ускоренное развитие субъектов РФ, – отметил врио губернатора.

В рамках форума Любиомв провёл встречи с министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым, на которой обсуждались вопросы субсидирования АПК, а также с руководителями РФПИ Российского фонда прямых инвестиций Константином Зубановым и Наталией Борисовой. На встрече речь шла о реализации совместного с компанией «Чароен Покфанд Групп» (Таиланд) инвестиционного проекта строительства в Рязанской области современного интегрированного молочно-товарного комплекса полного цикла, сообщает сайт регионального правительства.

По словам Николая Любимова, пленарное заседание, встречи и сессии прошли очень эффективно.